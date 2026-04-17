İstanbul’da 2 gün boyunca ücretsiz ulaşım: Kimler yararlanacak

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) ara sınavlarının yapılacağı Cumartesi ve Pazar günleri için ulaşım düzenlemesine gidildi.

Alınan karar doğrultusunda, entegrasyona dahil olan İETT, Metro, Metrobüs ve şehir hatları vapurları ücretsiz olacak.

Sınav giriş belgelerini ibraz eden adaylar ve sınavda görevli olan personeller ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.

SAAT VERİLDİ

18-19 Nisan cumartesi ve pazar günleri ara sınava girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri, belgelerini göstererek ücretsiz ulaşımdan yararlanacak.

Uygulama sınav başlangıcından 2 saat öncesinden başlayıp, sınav bitiminden 2 saat sonrasına kadar devam edecek.