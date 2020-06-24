AK Parti ile CHP arasında 'barolar' görüşmesi

AK Parti grup başkanvekilleri, saat 14'te CHP grup başkanvekillerini ziyaret edecek. Görüşmede baro paketi değerlendirilecek.

Meclis'in gündemi barolar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği, “meslek örgütlerinin seçim sistemine” yönelik düzenleme talimatı, AK Parti kurmaylarını jet hızıyla harekete geçirdi.

Öncelikli olarak baroların yönetim yapısı ve seçim sistemi üzerinde çalışma başlatan AK Parti, blok listeyle seçime girme uygulamasına son verecek bir değişiklik planlıyor. AK Parti’nin çalışmasındaki bir diğer önemli başlık ise büyükşehirlerde “alternatif baro” düzenlemesi olacak.

AK PARTİ-CHP GÖRÜŞMESİ

AK Parti ile CHP baro paketini görüşmek için bir araya geliyor. Kritik görüşme saat 14.00'te gerçekleşecek.

Görüşme grup başkanvekilleri düzeyinde yapılacak.

AK Parti grup başkanvekilleri, CHP Genel Merkezi'ne giderek CHP'li vekilleri ziyaret edecek.

İYİ PARTİ İLE DE GÖRÜŞÜLECEK

Baro paketi taslağı ile ilgili bir diğer temas ise İYİ Parti ile olacak. AK Parti grup başkanvekilleri, İYİ Partili mevkidaşlarını saat 16.00'da ziyaret edecek.