Akaryakıt fiyatlarına önlem: "Eşel mobil sistemi" iddiası

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası yükselen petrol fiyatları, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Gidişatı bir nebze sabitlemek için gündeme gelen "eşel mobil sistemi" ise vatandaşların merak konusu oldu.
Küresel piyasalarda brent petrolün 80 doların üzerine çıkmasının ardından Türkiye için de bekleyiş başladı.
Akaryakıt fiyatlarının ABD-İran saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından etkilenmemesi imkansız görülüyor.
Bu noktada, vatandaşların sürekli zam gelen akaryakıt fiyatlarından etkilenmemesi için önlemler gündeme geliyor.
"Eşel mobil sistemine geçilecek" iddiası da bu konuda öne çıktı.
İddiaya göre; akaryakıt fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına sınırlı yansımasını sağlamak için vergi ayarlaması içeren eşel mobil uygulamasını yeniden hayata geçirmeyi değerlendiriliyor.
Peki; eşel mobil sistemi nedir, ne işe yarar? İşte bilgiler...
EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR
Eşel mobil sistemi, daha önce 17 Mayıs 2018’de yürürlüğe konmuş, ancak 2021 yılının son çeyreğinde uygulamadan kaldırılmıştı.
Sistemin tekrar devreye alınması, petrol fiyatlarının yükseldiği dönemlerde tüketici fiyatlarını stabilize etme amacı taşıyor.
Sistemde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışları, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanarak pompa fiyatına yansıtılmıyor.