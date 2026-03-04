İstanbul'da su riski sürüyor: İşte 4 Mart İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul’da kış aylarında etkili olan yağışlara rağmen barajlardaki tablo tam anlamıyla rahatlatmadı.

Şubat boyunca görülen yağmur ve yüksek kesimlerdeki kar erimeleri rezervlere sınırlı katkı sağladı.

Ancak uzun süredir devam eden yağış açığı nedeniyle doluluk oranlarında güçlü bir toparlanma yaşanmadı.

İSKİ, 4 Mart 2026 tarihli verilerini açıkladı. İşte İstanbul’daki barajlarda son durum…

İSKİ 4 MART BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre 4 Mart itibarıyla kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 45,38 olarak ölçüldü.

İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları ise şu şekilde:

Ömerli barajı: 63,05

Darlık barajı: 62,38

Elmalı barajı 90,21

Terkos barajı: 28,99

Alibey barajı: 37,11

Büyükçekmece barajı: 35,05

Sazlıdere barajı: 39,22

Istrancalar: 43,34

Kazandere: 58,16

Pabuçdere: 31,72