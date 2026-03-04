İbrahim Yumaklı: Şubat'ta 110 bin 106 gıda denetimi gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şubat ayında gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, yurt genelinde yapılan denetimlerin rakamsal verilerini, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

"ŞUBAT AYINDA 110 BİN 106 GIDA DENETİMİ YAPILDI"

1-28 Şubat tarihlerinde, yurt genelinde 110 bin 106 gıda denetimi gerçekleştirildiğini bildiren Yumaklı, "Denetimler sonucunda, uygunsuzluk tespit edilen bin 781 işletmeye idari yaptırım, 144 milyon 264 bin lira idari para cezası uygularken 16 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

"BAYRAM ÖNCESİNDE DENETİMLERİMİZİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Yumaklı, Ramazan ayının bereketiyle kurulan sofralara uzanan hiçbir uygunsuzluğa, asla geçit vermeyeceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bayram öncesinde, denetimlerimizi en üst seviyeye çıkaracağız. Vatandaşımızın sağlığını hiçe sayanlara karşı tavizsiz duruşumuzu sürdürürken işini layığıyla yapan dürüst esnafımızın ve işletmelerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz."