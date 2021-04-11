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Aksaray'da karantinada olması gereken kişi polise yakalandı

Aksaray'da karantinada olması gereken kişi polise yakalandı

Aksaray'da riskli olarak izlenimi devam eden ve karantinada olması gerek adam, polise yakalanınca "Vallahi virüsüm yok, kendimi vururum şerefsizim" diyerek tepki gösterdi.