Aksaray'da karantinada olması gereken kişi polise yakalandı
- İHA
- 11.04.2021 - 21:01
- Güncelleme : 11.04.2021 - 21:59
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri Rıfat E. (51) idaresindeki 40 AAP 423 plakalı Toyota marka otomobili durdurdu.
HES KODU SORGULAMASINDA RİSKLİ ÇIKTI
Eczaneden geldiğini belirten şahsın HES Kodu sorgulamasını yapan polis ekipleri şahsın Korona Virüs izlenimlisi olduğunu tespit etti. HES kodu sorgulamasında “Riskli” olarak görünen adam için olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı.
"VALLAHİ VİRÜSÜM YOK, KENDİMİ VURURUM ŞEREFSİZİM"
Telefonla yakınlarıyla görüştükten sonra kendini görüntüleyen basın mensuplarını fark eden adam, “Kardeşim vallahi virüsüm yok, kendimi vururum şerefsizim” dedi.
Aksaray'da karantinada olması gereken kişi polise yakalandı VİDEO
YURDA GÖTÜRÜLEREK KARANTİNAYA ALINDI
Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ambulansa bindirilen adam polis nezaretinde Cemalettin Aksaray-i Yurt Müdürlüğüne götürülerek 10 gün karantinaya alındı.