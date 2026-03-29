Alacabel’de bahar karı: Yağmur yerini kara bıraktı

Antalya’yı Konya’ya bağlayan önemli geçiş noktalarından biri olan Alacabel mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Sabah saat 06.00 sıralarında etkisini artıran kar yağışının, Akseki ilçesine bağlı Yarpuz Mahallesi’nden başlayarak Seydişehir yönüne doğru yaklaşık 25 kilometrelik alanda etkili olduğu öğrenildi.

EKİPLERE HAREKETE GEÇTİ

Kar yağışının başlamasının ardından Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı. İş makineleriyle yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmaları sayesinde yolun ulaşıma açık tutulması için yoğun mesai harcanıyor.

KAR KALINLIĞI 5 SANTİM

Bölgede kar kalınlığının bazı noktalarda 5 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Sürücülere hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarı yapıldı.