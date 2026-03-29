Antalya Kumluca’da hortum seralara zarar verdi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak, kısa süreli şiddetli bir hortuma dönüştü.

Sarıkavak Mahallesi’ndeki bazı seralar, hortumun etkisiyle zarar gördü.

Üreticiler sabahın erken saatlerinden itibaren seralarındaki hasarı gidermek için çalışmalarına başladı.

ÇİFTÇİLERE DESTEK ÇAĞRISI

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletirken, zarar gören üreticileri ziyaret ederek yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kökce, “Maalesef bu yıl çiftçilerimiz için afetlerle geçen bir yıl oldu. Devletimizin gerekli desteği sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

MAHALLE MUHTARI, YAŞANANLARI ANLATTI

Sarıkavak Mahalle Muhtarı Cevdet Girgin, saat 03.30 sıralarında aniden çıkan hortumun seralarda ciddi zarara yol açtığını belirterek, üreticilerin çalışmalarına başladığını dile getirdi.