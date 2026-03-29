Muğla'da sağanak köprüyü yıktı

Muğla’nın Milas ilçesinde dün etkili olan sağanak ve aralıklı yağışlar, bölgedeki derelerin su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Gölyaka-Karahayıt ve Kapıkırı mahallelerini birbirine bağlayan köprü, artan su baskısına dayanamayarak çöktü.

TRAFİK ALTERNA YOLLARA YÖNLENDİRİLDİ

Köprünün çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bölgede araç ve yaya trafiği, yetkililer tarafından belirlenen alternatif güzergâhlardan sağlanıyor.

YENİDEN İNŞA BAŞLADI

Muğla Büyükşehir Belediyesi, iş makineleri ve teknik ekiplerle köprünün kısa sürede yeniden yapılması için sahada çalışma başlattı. Belediye yetkilileri, vatandaşları bölgedeki tehlikeye karşı uyarıyor ve sabırlı olmaları çağrısında bulunuyor.