Ali Babacan koronavirüse yakalandı

Ali Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Konuya ilişkin açıklamayı Babacan kendisi Twitter hesabından yaptı.

AİLECEK KARANTİNAYA ALINDILAR

Ailesiyle birlikte karantinaya girdiklerini söyleyen Babacan, paylaşımında, "Biraz önce koronavirüs testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.



