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    Ali Babacan koronavirüse yakalandı

    Ali Babacan koronavirüse yakalandı

    Ali Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı.
    • AA
    • 25.08.2020 - 20:52
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    Ali Babacan koronavirüse yakalandı

    Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Konuya ilişkin açıklamayı Babacan kendisi Twitter hesabından yaptı.

    AİLECEK KARANTİNAYA ALINDILAR

    Ailesiyle birlikte karantinaya girdiklerini söyleyen Babacan, paylaşımında, "Biraz önce koronavirüs testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.

    Ali Babacan koronavirüse yakalandı #1

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