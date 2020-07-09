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    Ali Erbaş'tan müftülüklere koronavirüs talimatı

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs normalleşme süreciyle ilgili 81 il müftülüğüne talimat gönderdi.
    • DHA
    • 09.07.2020 - 14:24
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    Ali Erbaş'tan müftülüklere koronavirüs talimatı

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs normalleşme süreciyle ilgili 81 il müftülüğüne gönderdiği talimatla, din görevlileri tarafından manevi destek ya da tebrik amaçlı iştirak edilen törenlerde vatandaşların kurallara uygun davranılması hususunda uyarılmasını istedi.

     

     

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