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- Ali Erbaş'tan müftülüklere koronavirüs talimatı
Ali Erbaş'tan müftülüklere koronavirüs talimatı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs normalleşme süreciyle ilgili 81 il müftülüğüne talimat gönderdi.
- DHA
- 09.07.2020 - 14:24
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs normalleşme süreciyle ilgili 81 il müftülüğüne gönderdiği talimatla, din görevlileri tarafından manevi destek ya da tebrik amaçlı iştirak edilen törenlerde vatandaşların kurallara uygun davranılması hususunda uyarılmasını istedi.