2020'nin kurak geçmesi nedeniyle, susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışı barajları doldurdu.

Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarına ulaşan İstanbul'da, yağmur ve kar yağışları sonrası barajların genel doluluk oranı yüzde 47,20’ye ulaştı. Alibey Barajı’nın doluluk oranı ise yüzde 50’yi geçti.

YÜZDE 53,09 DOLDU

Beklenen mevsimsel yağışların 2020 yılında düşmemesi nedeniyle barajlarda doluluk oranı gerilemesinin ardından, beyaza bürünen Alibey Barajı’nın doluluk oranı da yüzde 53,09’a ulaştı.





GÜZELCE KEMERİ'NE KADAR YÜKSELDİ

Havadan çekilen görüntülerde, daha önce keçi ve koyunların otladığı alanların yeniden suyla dolmaya başladığı ve su seviyesinin Güzelce Kemeri’ne kadar geldiği görüldü.

Alibey Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'yi geçti VİDEO

DOLULUK YÜZDE 6,81 ARTTI

İSKİ verilerine göre ise barajların genel doluluk oranı ocak ayında yüzde 40,39’iken, şubat ayında 6,81 artış ile yüzde 47,20 seviyesinde ulaştı. Su seviyesinin, karların erimesiyle daha da artması tahmin ediliyor.