Alparslan Bayraktar, gençlere enerji alanında bağımsızlık çağrısı yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’da lise öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi.

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşen buluşmada Bayraktar, hem Türkiye’nin enerji vizyonunu anlattı hem de gençlere önemli mesajlar verdi.

''ENERJİDE BAĞIMSIZLIK ARTIK DAHA ACİL''

Bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çeken Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığın sona erdirilmesinin kritik bir ihtiyaç haline geldiğini vurguladı. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Son gelişmeler, ülke olarak bizim dışa bağımlılığımızı bitirmemizin ne kadar elzem ve acil olduğunu da gösterdi. Kızılelma, Türkiye’nin mutlaka enerjide bağımsız olması. Enerjide bağımsızlık hikayesi, Türkiye’nin aynı zamanda ekonomide bağımsızlık hikayesidir ve milli güvenliğin, ulusal güvenliğin de ayrılmaz bir parçasıdır.”

ÇEVRE DOSTU VE YERLİ ENERJİ VURGUSU

Türkiye’nin enerji politikalarında çevreyle uyumlu bir yaklaşım benimsediğini belirten Bayraktar, yerli ve yenilenebilir kaynakların ekonomiye kazandırılması için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Bu doğrultuda enerji alanında atılan adımların hem ekonomik hem de stratejik önem taşıdığına dikkat çekti.

“BİNLERCE NİTELİKLİ UZMANA İHTİYACIMIZ VAR”

Enerji sektöründe güçlü bir gelecek için insan kaynağının kritik olduğuna işaret eden Bayraktar, farklı disiplinlerde yetişmiş uzmanlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi:

“Binlerce insana ihtiyacımız var. İyi yetişmiş mühendislere, iyi hukukçulara, iyi uluslararası ilişkiler uzmanlarına, iyi iktisatçılara, bütün disiplinlerde bu alanlarda çok iyi yetişmiş kadrolara ihtiyacımız var ki biz bütün bunları yapabilelim.”

GENÇLERE ÇAĞRI: DİSİPLİNLER ARASI DÜŞÜNÜN

Gençlere tavsiyelerde bulunan Bayraktar, değişen dünyada tek bir alanda uzmanlaşmanın yeterli olmadığını vurguladı. Yapay zekayla birlikte mesleklerin dönüşüm geçirdiğini belirterek şu sözleri kaydetti:

“Farklı kabiliyetleri, farklı disiplinleri işin içerisine katmalısınız. Yani iyi bir mühendis, bir alanda uzman bir mühendis ama o mühendisin bir parça iktisat da bilmesi fena olmaz. Çünkü meseleyi daha farklı kavrayabilmenin önem arz ettiği bir döneme doğru gidiyoruz. Gece-gündüz çalışacağız. Çalışan insanın yapamayacağı hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim.”

ENERJİDE BAĞIMSIZLIK HEDEFİNDE GENÇLERİN ROLÜ BÜYÜK

İftar programında verilen mesajlar, Türkiye’nin enerjide bağımsızlık hedefinde gençlerin üstleneceği rolün önemini bir kez daha ortaya koydu.

Bayraktar’ın vurguladığı gibi, bu hedefe ulaşmada disiplinler arası bilgiye sahip, donanımlı insan kaynağı belirleyici olacak.