Tarımsal zararlılara yerli biyolojik çözüm

Son yıllarda çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen, başta kahverengi kokarca böceği olmak üzere birçok tarım zararlısına karşı biyolojik mücadele devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) destekli yeni bir AR-GE projesi, Türkiye’de tarımsal ürünlere ciddi zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele geliştirmeyi hedefliyor.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve MOLEN Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Umut Toprak, şunları söyledi:

Projemiz, ülkemizin doğasında bulunan faydalı mikroorganizmaları kullanarak tamamen biyolojik bir ürün geliştirmeyi amaçlıyor. Hedefimiz, bu zararlıyı kimyasal ilaç kullanmadan kontrol altına almak.

Proje, üretim aşamasından laboratuvar ve arazi testlerine kadar tüm süreçleri kapsayacak. İlk olarak en etkili fungus izolatları belirlenecek, ardından uygun formülasyonlar hazırlanarak prototip ürün haline getirilecek.

ÜNİVERSİTE-KAMU-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Projede Ankara Üniversitesi’nin yanı sıra Çukurova Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü araştırma ortağı olarak görev alıyor.

Prof. Dr. Toprak, “Projemiz, üniversiteler, özel sektör ve kamu işbirliğinin güzel bir örneği. Tamamen yerli bir biyolojik ürün geliştirmeyi amaçlıyoruz ve ürünün çevreye veya insana olumsuz etkisi olmayacak” diye konuştu.

Proje, TAGEM AR-GE destek programı kapsamında 36 ay sürecek. Arazi testleri ve prototip üretimi tamamlandıktan sonra ürün çiftçilere sunulacak.

İHRACAT HEDEFİ DE VAR

Toprak, kahverengi kokarca dışında Türkiye’de farklı zararlıların da bulunduğunu belirterek, biyolojik ürünlerin yerli olarak geliştirilmesinin önemini vurguladı:

Öncelikle amacımız ülkemizde bu zararlıyı kontrol altına almak. Ardından ürünümüzü ihracata açmayı hedefliyoruz. Böylece hem üreticimiz hem de uluslararası agro-ekosistemler fayda görecek.