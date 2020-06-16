Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte hayvan alımı için pazarlık yapan vatandaşlar, el sıkışarak anlaşmaya virüs sebebiyle son verdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bir dizi önlem alınırken, bunun yanında el sıkışarak pazarlık geleneğine de son verildi.

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan vatandaşlar, virüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak maskeli ve el sıkışmadan değnekle kurban pazarlığı yaptı.

"TOKALAŞMANIN AYRI BİR BEREKETİ VARDI"

Suluova’da büyükbaş hayvan satışı işi ile uğraşan besici Naci Küçükkök, “Hayvan alım satımlarımızda özellikle kurbanlık satışında; tokalaşmanın, el sıkışarak pazarlık yapmanın ayrı bir bereketi vardı. Bizler için çok güzel bir duyguydu. Maalesef koronavirüs çıktıktan sonra buna da bir çözüm bulduk, önce dezenfekte ettik, sonra müşterilerimiz ile pazarlıklarımızı el sıkışmadan değnekle hayırlaşarak gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Amasya’da 'değnek' ile kurban pazarlığı

"ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ"

Salgın sebebiyle tokalaşarak pazarlık yapamadıklarını söyleyen 76 yaşındaki Sabri Ünal ise "Zor günler geçiriyoruz. İnşallah bugünler de geçecek ve normal yaşantımıza döneceğiz. Allah Türkiye’mize yardım etsin, koronayı başımızdan defetsin.” diyerek dua etti.