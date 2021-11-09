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    Ankara ve çevre illerde ışık hüzmesi görüldü

    Ankara'nın birçok ilçesinde ve çevre illerde görülen ışık hüzmesi vatandaşlarda heyecan yarattı.
    • DHA
    • 09.11.2021 - 05:53
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 06:12
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    Ankara ve çevre illerde ışık hüzmesi görüldü

    Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Mamak, Sincan, Kazan ve diğer ilçeleri ile çevre illerde vatandaşlar dün akşam saat 18.00 sıralarında gökyüzünde ışık hüzmesiyle karşılaştı.

    Ankara ve çevre illerde ışık hüzmesi görüldü VİDEO

    METEOR OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

    Gökyüzündeki ışık hüzmesi, gören herkeste "Acaba meteor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

    Gördükleri karşısında heyecan yaşayan vatandaşlar, o anları cep telefonu ve araç kameralarıyla kaydetti.

    Ankara ve çevre illerde ışık hüzmesi görüldü #1

    Ankara ve çevre illerde ışık hüzmesi görüldü #2

    Ankara ve çevre illerde ışık hüzmesi görüldü #3

    Ankara ve çevre illerde ışık hüzmesi görüldü #4

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