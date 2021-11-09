Ankara ve çevre illerde ışık hüzmesi görüldü

Ankara ve çevre illerde ışık hüzmesi görüldü

Ankara'nın birçok ilçesinde ve çevre illerde görülen ışık hüzmesi vatandaşlarda heyecan yarattı.

Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Mamak, Sincan, Kazan ve diğer ilçeleri ile çevre illerde vatandaşlar dün akşam saat 18.00 sıralarında gökyüzünde ışık hüzmesiyle karşılaştı.

Ankara ve çevre illerde ışık hüzmesi görüldü VİDEO

METEOR OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

Gökyüzündeki ışık hüzmesi, gören herkeste "Acaba meteor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Gördükleri karşısında heyecan yaşayan vatandaşlar, o anları cep telefonu ve araç kameralarıyla kaydetti.