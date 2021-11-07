Ankara'da 35 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi

Ankara’ya Diyarbakır üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yolcu otobüsünde yaptığı aramada 35 kiloyu aşkın uyuşturucu yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente Diyarbakır ili üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine operasyon için düğmeye bastı.

35 KİLOYU AŞKIN UYUŞTURUCU YAKALANDI

Harekete geçen ekipler, Gölbaşı ilçesinde şüpheli gördükleri otobüsü durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada 30,6 kilogram marihuana ve 5.4 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 4 kişi ise gözaltına alındı.