Euro
11.2141
-0.05%
Dolar
9.6818
0.03%
Altın
566.15
0.03%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
609.916
1.94%
BTXN Coin
23.85
-1.07%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Ankara'da 35 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi

    Ankara’ya Diyarbakır üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yolcu otobüsünde yaptığı aramada 35 kiloyu aşkın uyuşturucu yakaladı.
    • İHA
    • 07.11.2021 - 18:29
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 22:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da 35 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente Diyarbakır ili üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine operasyon için düğmeye bastı.

    35 KİLOYU AŞKIN UYUŞTURUCU YAKALANDI

    Harekete geçen ekipler, Gölbaşı ilçesinde şüpheli gördükleri otobüsü durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada 30,6 kilogram marihuana ve 5.4 kilogram toz esrar ele geçirildi.

    Operasyonda yakalanan 4 kişi ise gözaltına alındı.

    Ankara da 35 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir