Ankara'da arazide kar banyosu

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bir araya gelen off-road meraklıları, yoğun kar örtüsüyle kaplanan arazide araçlarıyla ilerleyerek doğayla iç içe bir etkinlik gerçekleştirdi. Karlı parkurda yapılan sürüşler, zaman zaman zor anlar yaşatsa da ortaya renkli görüntüler çıktı.

SOĞUĞA ALDIRMADI, KAR BANYOSU YAPTI

Zorlu parkurun tamamlanmasının ardından grup üyelerinden biri, aracından inerek soğuk havaya rağmen üstünü çıkardı. Ardından kendini karın üzerine bırakan vatandaş, kar banyosu yaparak dikkatleri üzerine çekti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Beyaz örtüyle kaplanan Beypazarı ormanlarında yaşanan o anlar, etkinliğe katılan diğer off-road tutkunları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, doğayla baş başa geçirilen keyifli anların yanı sıra etkinliğin eğlenceli yönünü de gözler önüne serdi.