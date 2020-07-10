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Ankara'da Baro Başkanlarına polis müdahalesi
Meclis'e doğru yürüyüşe geçmek isteyen Baro Başkanlarına polis müdahale etti.
- Haber Merkezi
- 10.07.2020 - 15:51
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmekte olan 'çoklu baro' yasa taslağı, Ankara'da avukatlar tarafından protesto ediliyor.
Önceki gün Kuğulu Park’ta toplanan avukatlara karşı polis, barikatlarla önlem aldı.
ANKARA'DA "ÇOKLU BARO" GERİLİMİ
Bugün de avukatlar, söz konusu yasa taslağına ilişkin görüşmelerin sürdüğü Meclis'e doğru yürümek istedi.
Polisin, yürüyüşe izin vermemesi sonucu baro başkanları ile gerginlik yaşandı.
Ankara'da Baro Başkanlarına polis müdahalesi VİDEO