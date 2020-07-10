Meclis'e doğru yürüyüşe geçmek isteyen Baro Başkanlarına polis müdahale etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmekte olan 'çoklu baro' yasa taslağı, Ankara'da avukatlar tarafından protesto ediliyor.

Önceki gün Kuğulu Park’ta toplanan avukatlara karşı polis, barikatlarla önlem aldı.

ANKARA'DA "ÇOKLU BARO" GERİLİMİ

Bugün de avukatlar, söz konusu yasa taslağına ilişkin görüşmelerin sürdüğü Meclis'e doğru yürümek istedi.

Polisin, yürüyüşe izin vermemesi sonucu baro başkanları ile gerginlik yaşandı.

Ankara'da Baro Başkanlarına polis müdahalesi VİDEO