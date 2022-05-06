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    Ankara'da başıboş köpeker yolda yürüyen genç kıza saldırdı

    Ankara Gölbaşı'nda 8 başıboş köpek yoldan geçen bir genç kıza saldırdı. Genç kız, yoldan geçen sürücünün kornaya basmasıyla kurtuldu.
    • 06.05.2022 - 20:45
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    Ankara'da başıboş köpeker yolda yürüyen genç kıza saldırdı

    Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen olayda, bir vatandaşın çektiği görüntülerde, bir genç kız sokakta yürüdüğü esnada 8 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

    İHA'nın haberine göre genç kız, korkudan ellerindeki poşetleri yere atarak uzaklaşmak istedi.

    Genç kızı çevredekiler kurtardı

    Köpeklerin genç kızın uzaklaşmasına izin vermediği görülürken, yoldan geçen bir otomobilin sürücüsü korna çalarak köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı. Bölgedeki bir vatandaş da köpekleri korkutmak için eline sopa alarak koştu.

    Köpekler genç kızın peşini bırakarak kendileri için kurulan kulübeye doğru koştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.


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