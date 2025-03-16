Ankara'da bazı yollar bir gün boyunca kapalı

AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 19.04'te Kültür Mahallesi Dr. Mediha Eldem Sokak'ta düzenlenecek program nedeniyle bugün saat 12.00'den programın sonuna kadar bazı yollar trafiğe kapandı.

TRAFİĞE KAPANAN YOLLAR

Kızılırmak Caddesi'nin Bankacı Sokak ile Becerikli Sokak arasında kalan bölüm ve Dr. Mediha Eldem Sokak, Olgunlar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasında kalan bölüm araç trafiğine kapatıldı.

İHTİYAÇ HALİNDE BAŞKA YOLLAR DA KAPANABİLİR

Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde Olgunlar Caddesi ile Bankacı Sokak da araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.