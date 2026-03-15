Emniyet, Ramazan Bayramı'ndan önce sürücülere uyarılarda bulundu

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Vatandaş, bayramı sevdikleriyle geçirmek ya da tatil yapmak için değerlendirecek; araçlarıyla yollara dökülecek.

Memleketlerine ya da tatil bölgelerine seyahat etmek üzere çıkan sürücüler, yollarda yoğunluk oluşturacak.

Bu yoğunlukta kuralların uyulması hayati önem taşırken, ihlali ise geri dönülmez sonuçlara sebep olabiliyor.

BAYRAM TATİLİ YOLUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLERİ HATIRLATTI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı Sürüş Teknikleri Şube Müdürü Cengiz Yeğen, bu yolculuklarda yolcu ve sürücülere dikkat etmeleri gerekenleri hatırlattı.

Cengiz Yeğen, trafikte yolcu veya sürücü fark etmeksizin araçtaki herkesin emniyet kemeri kullanması gerektiğini vurguladı.

"SÜRÜŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ARAÇ YOLCULUĞA HAZIR HALE GETİRİLMELİ"

Vatandaşların yolculuğa ve sürüşe başlamadan önce araçlarını tanımaları gerektiğini ifade eden Yeğen, şunları söyledi:

Aracın lastiği, lastik basıncı, yağları, yağ değişimi, filtreleri, aynaları, direksiyon boyu, koltuğun açısı ve benzeri her biri bütünlüğün bir parçası.



Bunlardan birkaç tanesi eksik olduğunda sürüş güvenliğini kesinlikle olumsuz etkileyecektir.



Dolayısıyla sürüşe başlamadan önce aracın yolculuğa hazır hale getirilmesi son derece önemli.

"BELKİ 10 DAKİKA GECİKECEĞİZ, AMA GÜVENLİ GİDECEĞİZ"

Yeğen, hızlı gitmenin tercih olarak görülse de son derece yanlış olduğuna işaret ederek, "İstatistikler, ortalama hızın 10 kilometre aşağıya çekilmesi halinde kazaların yüzde 20 civarında aşağıya çekeceğini gösteriyor. Gideceğimiz yere belki 10 dakika, 20 dakika geç gideceğiz ama güvenli gideceğiz çünkü hız arttıkça aracın kontrolü bizde olmayacak. Aracın kontrolü araçta olacak." diye konuştu.

"TRAFİK BAYRAMDA EN ÜST SEVİYEYE ÇIKACAK"

Yeğen, bayramda artan kullanıcılar ve çeşitli büyüklükteki araçlar nedeniyle trafiğin en üst seviyeye çıkacağına dikkati çekti.

Bu yoğun trafikte yapılacak hatada kaza geçirmeden kurtulabilme ihtimalinin diğer zamanlara göre çok düşük olduğuna işaret eden Yeğen, şunları kaydetti:

Sürücülerimizin en çok göz önünde bulundurması gereken faktör bu.



Yollarımızın diğer zamanlara göre kapasitesi, hacmi çok yükseliyor.



Sürücülerin takip mesafesini buna göre kullanmaları, geçişlerde sinyal vermeleri, yol kenarlarında zorlu durumlarda beklerken dörtlülerini yakmaları, görünürlüğü gece ve gündüz artıracağından son derece önemli.

"SÜRÜCÜLERİN SEVDİKLERİNİ RİSKE ETMEMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM"

Yola çıkmadan önce uyku getirecek karbonhidrat, ayran ve benzeri bu tarz gıdalardan uzak durup sıklıkla mola verilmeli.



Profesyonel bir sürücünün bile gün boyu 9 saat sürücülük yaparak bir yerden bir yere gittiğini düşünecek olursak bayram trafiğine çıkacak sürücülerin mutlak suretle uzun süre dinlendikten sonra tekrar yola çıkıp kendilerini ve sevdiklerini riske etmemelerini tavsiye ediyorum.