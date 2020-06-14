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    Ankara'da, hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, emniyet şeridinde düşük hızda ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
    • DHA
    • 14.06.2020 - 03:43
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    Ankara'da, hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü

     

    Ankara'nın Altındağ ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda, Kırıkkale yönünde ilerleyen Burak Karaca (45) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu emniyet şeridinde düşük hızda ilerleyen Canşah H.'nin kullandığı kamyona arkadan çarptı.

    Ankara'da, hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı -1

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Ön kısmı kamyonun altına giren hafif ticari aracın sürücüsü Burak Karaca ile Ezgi Sevinç, araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

    Arka koltukta bulunan Doruk Karaca (10) ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Doruk Karaca, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ankara'da, hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı -2

    KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

    Burak Karaca ile Ezgi Sevinç'in cansız bedeni ise itfaiye erleri tarafından otomobilden çıkartıldı. İki kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü Canşah H. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ankara'da, hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı -3

    Ankara'da, hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı -4

    Ankara'da, hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı -5

    Ankara'da, hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı -6

    Ankara'da, hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı -7

    Ankara'da, hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı -8

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