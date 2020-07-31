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Ankara'da kaçan kurbanlıklar paniğe neden oldu

Ankara'da kaçan kurbanlıklar paniğe neden oldu

Sahiplerinin ellerinden kaçarak kurtulan kurbanlık boğalar, paniğe neden oldu. O anlar, cep telefonları kameralarına yansıdı.