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    Ankara'da kaçan kurbanlıklar paniğe neden oldu

    Sahiplerinin ellerinden kaçarak kurtulan kurbanlık boğalar, paniğe neden oldu. O anlar, cep telefonları kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 31.07.2020 - 05:26
    • Güncelleme : 31.07.2020 - 05:26
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    Ankara'da kaçan kurbanlıklar paniğe neden oldu

     

    Ankara'da Kent genelinde kurulan kurbanlık kesim alanlarından kaçan boğalar, paniğe neden oldu.

    Altınpark Mahallesi'nde kaçan kurbanlık boğalardan birinin, park halindeki otomobilin üzerinden atlayarak uzaklaştığı görüldü.

    Ankara'da kaçan kurbanlıklar paniğe neden oldu #1

    BİR ANLIK DALGINLIKTAN FAYDALANARAK KAÇTI

    Ayrıca, Aktepe pazar yerinde satışı yapılan kurbanlık boğa, sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçmaya başladı.

    Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan boğa, yaklaşık 10 kişi tarafından güçlükle yakalandı.

    Öte yandan Demetevler pazar yerinden kaçan bir boğa da sakinleştirici iğne ile vurularak yakalandı.

    Ankara'da kaçan kurbanlıklar paniğe neden oldu VİDEO

    Ankara'da kaçan kurbanlıklar paniğe neden oldu #2

    Ankara'da kaçan kurbanlıklar paniğe neden oldu #3

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