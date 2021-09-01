Ankara'da kuvvetli sağanak su baskınlarına neden oldu

Ankara'da kuvvetli sağanak su baskınlarına neden oldu

Ankara'da Pursaklar ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Ankara'da akşam saatlerinde kuzey ilçelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili oldu.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Pursaklar ilçesindeki yağış bir süreliğine hayatı felç etti. Yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, binaların kömürlüklerini ve iş yerlerini sel suları bastı. Vatandaşlar sel sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

Ankara'da kuvvetli sağanak su baskınlarına neden oldu VİDEO

BAZI EVLERİN ZEMİN KATLARINI DA SU BASTI

Altındağ ilçesine bağlı Baraj mahallesinde de bazı evlerin zemin katlarını su bastı. Mahalledeki evleri basan sel suları üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve ASKİ bölgeye sevk edildi.

"GEÇEN SENE DE AYNI DURUM YAŞANDI"

Aniden bastıran yağmur nedeniyle evini su basan ev sahibi Gülbeyaz Bekmezci, “Bir tek benim daireme sel basmadı. Geçen sene de aynı durum yaşandı. Yardım edeceğini söyleyen hiçbir kurum yardım etmedi. Maddi durumum olmadığı için buradan taşınamadım. Tekrardan evime gelmek durumunda kaldım. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi.

YARIN DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Ankara Valiliği'nin sağanaklara ilişkin yaptığı açıklamaya göre; 1 Eylül Çarşamba günü de şehrin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.









