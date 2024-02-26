Ankara’da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 ölü

İHA
Ankara'da saat 23.00 sıralarında 1. TBMM Caddesi üzerinde, kaldırımda yürüyen E.S. ile U.C.’ye 06 AEG 869 plakalı Citroen marka otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisi ile yayalar savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 yaya yaşamını yitirdi
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı E.S. ile U.C.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheliler olay yerinden kaçtı
Kazaya karışan araç ise olay yerinden 100 metre ilerde durdu. Araçta bulunan kişiler olay yerinden kaçarken polis ekipleri kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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