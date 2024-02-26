Ankara’da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 ölü Ankara’da kaldırımda yürüyen 2 kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA

Ankara'da saat 23.00 sıralarında 1. TBMM Caddesi üzerinde, kaldırımda yürüyen E.S. ile U.C.’ye 06 AEG 869 plakalı Citroen marka otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yayalar savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 yaya yaşamını yitirdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı E.S. ile U.C.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheliler olay yerinden kaçtı

Kazaya karışan araç ise olay yerinden 100 metre ilerde durdu. Araçta bulunan kişiler olay yerinden kaçarken polis ekipleri kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)