Ankara'nın Nallıhan ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan motosiklet sürücüsünün kurtulmaya çalıştığı kameralara yansıdı.

Ankara’da bir haftadır devam eden sağanağın etkileri hala devam ediyor.

Çeşitli ilçelerde tahrip olan yollar ve evlerin sular altında kalması vatandaşların mağdur olmasına neden oldu.

Aşırı yağış sonrası taşkın yaşandı

Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi Solta Boğazı’nda aşırı yağış nedeniyle taşkın yaşandı. Selin yaşandığı bölge trafiğe kapatıldı.

Sele kapılan sürücünün zor anları kameraya yansıdı

Trafiğe kapatılan yoldan geçmek isteyen yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü sele kapıldı.

İHA'nın haberine göre, zor anlar yaşayan sürücünün sele kapılma anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Ankara'da sele kapılan motosiklet sürücüsünün zor anları VİDEO