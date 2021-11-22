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    Ankara'da seyir halindeki tır zincirleme kazaya neden oldu

    Polatlı ilçesinde zincirleme kaza gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip intikal ederken, hastaneye kaldırılan tır şoförünün durumu ağır olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 02:07
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 02:08
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    Ankara'da seyir halindeki tır zincirleme kazaya neden oldu

    Ankara’nın Polatlı ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

    Seyir halinde olan Ahmet Y. kontrolündeki 50 AP 223 plakalı TIR'ın lastiğinin patlaması sonucunda dorsesi ayrıldı.

    Ankara da seyir halindeki tır zincirleme kazaya neden oldu #1

    TIRDAN AYRILAN DORSEYE ÇARPTI

    TIR’ın arkasından gelen Hamza K. idaresindeki 06 CAP 372 plakalı kamyonet ise TIR’dan ayrılan dorseye çarparak savruldu.

    Savrulan kamyonete ise Ümit K.'nin kontrolündeki 06 GB 810 plakalı otomobil ile Rabia K.'nin kullandığı 06 CJT 236 plakalı araç çarptı.

    Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla olay yerine çok sayıda İtfaiye, Sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi.

    Ankara da seyir halindeki tır zincirleme kazaya neden oldu #2

    TIR SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR OLDUĞU BİLDİRİLDİ

    Acil Servis Ekipleri, tırın sürücüsü Hamza K., Ümit K. ve 4 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti.

    Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kamyonet sürücüsü Hamza K.’nin durumunu ağır olduğu öğrenildi.

    Ankara da seyir halindeki tır zincirleme kazaya neden oldu #3

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