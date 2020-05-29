Ankara'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Ankara'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

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Gece geç saatlerde başlayan sağanak dolayısıyla çok sayıda ev ve iş yerini su basarken bir apartmanın da istinat duvarı çöktü.

Ankara’da gece geç saatlerde etkili olan sağanak yağmur sebebiyle çok sayıda iş yerini ve evi su bastı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Vatandaşlar iş yerlerindeki suyu kovalarla tahliye ederken, cadde ve sokakların göle döndüğü çok sayıda ilçede araç trafiği olumsuz etkilendi.

Ev ve iş yerlerine dolan yağmur suları, belediye ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vidanjörler ile dışarıya boşaltıldı.

Ankara'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi Barışyolu Caddesi’nde de çok sayıda evin bodrum katını ve iş yerini su bastı.

İlçede yaşanan yoğun yağış sonrası da bir araç cadde ortasında bozuldu. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.

BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ

Sağanak yağış nedeniyle bir evin ise bahçe duvarı yağmur sularına dayanamayarak çöktü.

Duvarın çökmesiyle yağmur suları bahçesine dolan apartmanın bodrum katını su bastı. Bölgeye gelen itfaiye ve belediye ekipleri yağmur sularını vidanjör yardımıyla dışarıya boşalttı.

Bölgede çalışmalar devam ediyor.