Ankara'da takla atan otomobilin çarptığı tır sürücüsü öldü

Ankara'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin çarptığı tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Ankara'nın Mamak ilçesi Ortaköy mevkisinde E.D. idaresindeki otomobil, 18 yaşındaki sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna savrulan otomobil, park halindeki tırdan inen sürücü O.D.B.'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 41 yaşındaki tır sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü E.D. gözaltına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
