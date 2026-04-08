Rize’de 200 yıllık tarihi kemer köprü gün yüzüne çıktı

Rize Merkez’de Cumhuriyet Caddesi’nden başlayıp Kale Mahallesi boyunca uzanacak yol çalışmaları sırasında, geçmişte yol yapımı nedeniyle üzeri kapatılan tarihi kemer köprü ortaya çıktı. 1940’lı yıllarda bir kısmı, 1960’lı yıllarda ise tamamen kapatılan köprü, “Çitanın Köprüsü” olarak biliniyor.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, köprünün yerel halk tarafından bilindiğini belirterek, “1826 yapımı, 200 yıllık bir köprü. Bize yabancı değil, fotoğraflarda 1920-30’lu yıllardan beri görünüyor. Yol kotlarının yükselmesiyle üzeri kapanmış ama zarar görmemiş.” dedi.

CAM SEYİR TERASI İLE ZİYARETÇİ AĞIRLAYACAK

Başkan Metin, tarihi köprünün özel bir oda içerisine alınacağını ve cam seyir terası mantığıyla üstten de görülebileceğini açıkladı. Köprünün altına merdivenlerle iniş sağlanacak, ışıklandırmalarla fotoğraf çekimi mümkün olacak.

“120 metrekarelik bir oda içerisinde köprüyü sergileyeceğiz. Üstten camla kaplanacak, yanlardan açıklıklar olacak. Ayrıca o döneme ait tarihi parçaları da sergileyeceğiz.” diyen Metin, projenin tarihi mirası koruyarak halkın erişimine sunacağını belirtti.

ŞEHRİN TARİHİNE IŞIK TUTACAK

Rize’deki bu çalışma, şehrin geçmişine dair önemli bir kültürel mirası gün yüzüne çıkarması açısından büyük önem taşıyor. Hem tarihi köprüyü korumak hem de ziyaretçilerin deneyimlemesini sağlamak hedefleniyor.