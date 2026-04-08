Yüksekova’da ulaşım krizi: Servisçiler kontak kapattı

İran-İsrail-ABD savaşının akaryakıt fiyatlarını yükseltmesi, Türkiye'de de ulaşım maliyetlerinde hissedilmeye başladı.

Yüksekova'da faaliyet gösteren S.S. 3 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, artan akaryakıt ve yedek parça maliyetlerini gerekçe göstererek şehir içi ulaşım ücretlerine yaklaşık yüzde 66 oranında zam yapılacağını duyurdu.

Yeni tarifede tam biletin 25 TL, öğrenci biletinin ise 20 TL olması planlandı.

BELEDİYE TARİFEYİ REVİZE ETTİ

Ancak söz konusu zam talebi, Yüksekova Belediyesi tarafından kabul edilmedi. Vatandaşlardan gelen tepkileri de değerlendiren belediye meclisi, fiyatları aşağı çekerek yeni tarifeyi belirledi. Buna göre şehir içi servis ücretleri tam 20 TL, öğrenci 15 TL olarak güncellenirken, belediye otobüslerinde ise tam 15 TL, öğrenci 10 TL olarak belirlendi.

SERVİSÇİLERDEN PROTESTO: SEFERLER DURDU

Belirlenen yeni tarifeyi maliyetlerini karşılamadığı gerekçesiyle reddeden servis işletmecileri, kontak kapatma kararı aldı. Bu kararın ardından ilçede şehir içi ulaşım büyük ölçüde aksadı.

VATANDAŞLAR DURAKLARDA KALDI

Servislerin çalışmaması nedeniyle özellikle sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar ve okullarına yetişmeye çalışan öğrenciler, uzun süre duraklarda beklemek zorunda kaldı. Yaşanan aksaklık günlük hayatı olumsuz etkiledi.

ÇÖZÜM BEKLENİYOR

İlçe sakinleri, yaşanan krizin bir an önce çözülmesini talep ederken, belediye ile kooperatif arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Tarafların uzlaşamaması halinde ulaşım sorununun daha da büyümesinden endişe ediliyor.