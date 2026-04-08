Batman’da çamura saplanan araçtaki hasta kurtarıldı

Gercüş ilçesinde, çamura saplanan araçtaki hasta için İlçe Özel İdare ekipleri seferber oldu. Titiz çalışmalar sonucu yol açıldı ve hasta güvenle hastaneye ulaştırıldı.
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Hisar köyü civarında yaşanan olayda, hastaneye gitmekte olan bir aile, yağışların etkisiyle balçığa dönüşen yolda aracının çamura sapmasıyla mahsur kaldı. Köylüler durumu köy muhtarı Tahir Kaya’ya bildirdi.
EKİPLER SEFERBER OLDU, HASTA GÜVENLE ULAŞTIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gercüş Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle yaklaşık bir saat süren titiz bir çalışmanın ardından kapalı yolu açmayı başardı.
Aracın kurtarılmasının ardından hasta, Gercüş Devlet Hastanesi’ne güvenli bir şekilde götürülerek tedavi altına alındı. Operasyonu yöneten ekipten Şükrü Arsay, “Vatandaşımızın mağdur olmaması için gece gündüz demeden 24 saat görev başındayız.” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)