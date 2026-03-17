Antalya Havalimanı'nda Şubat'ta 874 bin 813 yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın 2026 yılı şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Antalya Havalimanı'nda şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 442 bin 56, dış hat yolcu trafiği 432 bin 757 oldu.

ŞUBAT'TA 6 BİN 723 UÇAK TRAFİĞİ KAYDEDİLDİ

Böylece şubatta toplam 874 bin 813 yolcuya hizmet verildi.

Şubat ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 607, dış hatlarda 3 bin 116 olmak üzere toplamda 6 bin 723'e ulaştı.

YÜK TRAFİĞİ 9 BİN 403 TON OLDU

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise şubat ayında toplamda 9 bin 403 ton oldu.

2026 yılı şubat ayı sonu itibarıyla Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 1 milyon 949 bin 90, uçak trafiği 14 bin 638, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 21 bin 695 ton olarak gerçekleşti.