Mart sonunda Karıncalı Dağı’nda beyaz sürpriz

Bozdoğan ilçesinde Mart ayının son günlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İlçenin sembol dağlarından Karıncalı Dağı, sabah saatlerinde artan yağışla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

SİS VE KAR BİRLEŞİMİ BÜYÜLEDİ

Dağlık alanda etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer düşürürken ağaçlar ve bitki örtüsü tamamen karla kaplandı. Kar kalınlığı bazı bölgelerde dikkat çekerken, tarım arazileri ve kırsal yollar da beyaz örtüyle kaplandı.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Bozdoğan ovalarında bahar çiçekleri açarken, yüksek rakımlı köylerde yaşayan vatandaşlar Mart karının tadını çıkardı. Karıncalı Dağı’nın zirvesinde oluşan kar tabakası ise adeta fotoğraf karelerini süsleyen kartpostallık manzaralar oluşturdu.