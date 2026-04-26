Antalya’da belediye çalışanı, çöpte bulduğu bayrağı kamyonuna astı

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Mahallesi’nde Tansu Çiller Caddesi üzerinde, Kepez Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nda kamyon şoförü olarak görev yapan Serhat Acar, seyir halindeyken bir çöp konteynerine atılmış Türk bayrağını fark etti.

ARACINI DURDURUP BAYRAĞI ALDI

Durumu kayıtsız kalmayan Acar, aracını yol kenarına çekerek konteynere yöneldi. Çöpe atılmış halde bulunan bayrağı dikkatlice çıkaran belediye çalışanı, bayrağı temizledi.

KAMYONUNDA MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Temizlediği Türk bayrağını özenle katlayan Acar, daha sonra kamyonunun ön konsoluna sererek muhafaza altına aldı. Bu davranışı çevredeki vatandaşların da takdirini kazandı.

Belediye çalışanının bayrağı çöpten alıp koruma altına aldığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, Acar’ın hassasiyeti örnek gösterildi.