Antalya’da fırtına, güneş panellerini söktü

Kaş ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle evlerin güneş panelleri sökülürken, limandaki teknelerin halatları koptu, ağaçlar ve işyeri tabelaları zarar gördü.

Kaş ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 50-60 km hıza ulaşan fırtına, bazı evlerin güneş panellerini yerinden söktü, ağaç ve tabelalara zarar verdi.

TEKNELERİN HALATLARI KOPTU

Kaş limanında da yat ve tekne sahiplerine zor anlar yaşattı. Bazı teknelerin halatları koptu, teknelerde maddi zarar meydana geldi. Bazı mahallelerde ise fırtınadan dolayı elektrik kesintisi yaşandı.

VALİLİ UYARMIŞTI

Antalya Valiliği resmi Twitter hesabından, ‘Antalya’nın iç kesimlerinde fırtına’ başlığıyla meteorolojik uyarısında bulundu.

Uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya’nın iç kesimlerinde bu gece saatlerinde (23 Mayıs 2020 ) ile yarın (24.05.2020) Pazar günü akşam saatlerine kadar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Meydana gelmesi beklenen muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.