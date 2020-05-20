Antalya'da intihar etmekten vazgeçen şahsa dürüm sözü

Falezlerde intihar etmeye kalkışan uyuşturucu bağımlısını, polis ekipleri 1 kilo tatlı ve Adana dürüm sözü vererek, vazgeçirdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde O.C. isimli şahsın park içinde falezlerin uç kısmında oturduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Madde bağımlısı olduğu ve uyuşturucu madde alamadığı için çakmak gazı kokladığı belirtilen O.C.'nin yanına polis ve sağlık ekipleri geldi.

POLİS, ŞAHSI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Polis ekipleri 45 dakika boyunca O.C.'nin bulunduğu yerden güvenli bir bölgeye gelmesi için uğraş verdi.

O.C.'ye ayakkabı ve tişört alma sözü veren polis, intihardan vazgeçmesini ve yukarı çıkmasını istedi.

DÜRÜM VE TATLI SÖZÜNE İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

Polisin çabasına rağmen falezlerin kenarında oturmaya devam eden O.C., 1 kilo tatlı ve Adana dürüm alınacağının söylenmesi üzerine intihardan vazgeçti.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılan O.C, ifadesi için polis merkezine götürüldü.