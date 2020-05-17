Karantinadan kaçan oğlunu cadde üzerinde halsiz bir şekilde yürürken gören baba polise ihbarda bulunarak, "Yapmam gerekeni yaptım” dedi.

Antalya'nın, kısmi karantinaya alınan Yeşildere Mahallesi’nde yaşayan 31 yaşındaki Veysel Aytaç, karantinadan kaçıp Güllük Caddesi'ndeki babası Abdülkadir Aytaç’ın yanına geldi.

BABASI POLİSE İHBAR ETTİ

Oğlunun halsiz bir şekilde insanların arasında yürüdüğünü gören baba, oğluna kaldırım üzerindeki banka oturup oradan ayrılmamasını söyledikten sonra polisi arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp bölgeye sağlık ekiplerini talep etti.

Maske takmadığı gözlenen Veysel Ataç'a ise önce maske verildi.

Antalya'da, karantinadan kaçan oğlunu ihbar etti ViDEO

BABASI İKNA ETTİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Veysel Ataç, hastaneye gitmek istemeyince yine devreye babası girdi.

Babası tarafından ikna edilen Ataç, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

"YAPMAM GEREKENİ YAPTIM"

Örnek bir davranış sergileyen baba Abdülkadir Aytaç, “10 gündür mahalleden dışarı çıkmıyordu. O bölge karantinaya alındı. Tabii ki de ihbar edeceğim. Buraya geldi, halsiz ve keyifsiz bir hali vardı. Tedirgin oldum ve polise ihbar ettim. Mecburuz kardeşim. Hastaysa gidip ona buna bulaştıracak. Buna vicdanımız el vermezdi. Yapmam gerekeni yaptım” dedi.