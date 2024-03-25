Antalya'da kaza yaptığı aracını binanın duvarına asıp 2 yıl ceza verdi Kazaya karışan aracını yaşadığı evin duvarına asan adam otomobiline 2 yıl boyunca ceza verdiğini, bu süreçte ise yeni aldığı aracını kullanacağını söyledi.

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İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

47 yaşındaki Mehmet Aydın, yaklaşık bir ay önce kaza yaptığı aracına ceza vermek için enteresan bir karar aldı.

Otomobili yaşadığı apartmana, vinç tarzı bir mekanizmayla astı.

Araç bir aydır asılı halde dururken araç sahibi Aydın, arabanın asılı olduğu iki katlı müstakil evinin bahçesini fileyle kapattı.

İki yıl ceza verdi

Aracın 2 yıl kesin kalacağını belirten Aydın, başka bir araba alıp onu kullandığını, kaza yapan aracının ise asılı halde kalacağını ifade etti.

32 yaşındaki aracına gelen satma tekliflerini geri çevirdiğini söyleyen Aydın, aracı asmakla iyi bir karar verdiğini belirtti.

"Bu duracak, bu cezalı"

Arabayı astığı için çok mutlu olduğunu da dile getiren Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Arabayı asalı 28 gün oldu. Ne çarşıya gidiyorum, buradayım, kafam çok rahat. İyi ki asmışım. İyi bir karar vermişim. 28 günde günlük 50 bin lira yerdim. Bir milyon 400 lira kârım var. Cezası 2 yıl devam ediyor. O zaman bakacağım, 2 yıl garanti. Kesinlikle 2 yıl duracak. Başka araba aldım, ona bineceğim. Bu duracak, bu cezalı. Niye astın diyorlar. Araba sarhoş oluyor sağa sola çarpıyor dedim. Bazen birileri arıyor, satılık mı diyor. Satılık değil kardeşim diyorum. Bu arabaya 400 bin lira veriyorlar. Ben arabayı vermedim. Burada çalışıyor araba. Orada dursun bakalım. Çünkü beni yoldan çıkardı. Şu an çok mutluyum. Arabayı asmakla iyi bir karar vermişim. Arabayı astım ya, ikimiz de kurtulduk. O da rahat ben de rahatım."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)