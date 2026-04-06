FIAT nisan ayı fiyat listesi: Egea Sedan, Egea Cross, Panda, 500e, Topolino…

Fiat, nisan ayına ait güncel fiyat listesini açıkladı. Yeni listeye göre 2026 model yılına sahip araçların tamamında fiyat artışına gidildi. İşte en çok tercih edilen modellerin yeni fiyatları…
Fiat, Nisan 2026 fiyat listesini yayımladı.
Markanın en çok ilgi gören modelleri arasında yer alan Fiat Egea ve Fiat Egea Cross başta olmak üzere birçok araçta yeni fiyat artışları dikkat çekti.
Özellikle aile olarak çok tercih edilen Egea Cross 1,7 milyon liranın üzerine çıkması araç sahibi olmak isteyenleri düşündürdü.
Peki, nisan ayında Egea Sedan, Egea Cross, Panda, 500e, Topolino fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
FİAT 2026 NİSAN FİYATLARI
Fiat Egea Sedan: 1.429.900 TL
Fiat Egea Cross: 1.714.900 TL
Fiat Grande Panda: 1.514.900 TL
Fiat 600: 1.969.900 TL
Fiat 500e: 2.093.900 TL
Fiat Topolino: 584.900 TL
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi