FIAT nisan ayı fiyat listesi: Egea Sedan, Egea Cross, Panda, 500e, Topolino…

Fiat, Nisan 2026 fiyat listesini yayımladı.

Markanın en çok ilgi gören modelleri arasında yer alan Fiat Egea ve Fiat Egea Cross başta olmak üzere birçok araçta yeni fiyat artışları dikkat çekti.

Özellikle aile olarak çok tercih edilen Egea Cross 1,7 milyon liranın üzerine çıkması araç sahibi olmak isteyenleri düşündürdü.

Peki, nisan ayında Egea Sedan, Egea Cross, Panda, 500e, Topolino fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

FİAT 2026 NİSAN FİYATLARI

Fiat Egea Sedan: 1.429.900 TL

Fiat Egea Cross: 1.714.900 TL

Fiat Grande Panda: 1.514.900 TL

Fiat 600: 1.969.900 TL

Fiat 500e: 2.093.900 TL

Fiat Topolino: 584.900 TL