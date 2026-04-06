Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomatik görüşmelerini sürdürüyor.

Bakan Fidan, bu kapsamda son olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara’da kabul etti.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındığı öğrenildi.

Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan görüşmeye ilişkin detaylı bir açıklama yapılmazken diplomatik kaynaklar, toplantının gündeminin Suriye ve bölgedeki genel güvenlik meseleleri olduğunu belirtiyor.

İRANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Orta Doğu'daki savaşın ilk gününden bu yana ortak bir zeminde buluşulması amacıyla arabuluculuk rölünü üstlenen ülkeler arasında Türkiye de yer almaya devam ediyor.

Görüşmelerine devam eden Fidan, akabinde İranlı Mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir görüşme gerçekleştirildi.

"SAVAŞ, KÜRESEL ENEJİ VE EKONOMİ ÜZERİNDE YIKICI ETKİLER YARATACAK"

Bakanlık kaynaklarına göre Arakçi, ABD'nin İran'ın altyapısına yönelik saldırı tehditlerine atıfta bulunarak "Bu tehdit, savaş suçlarının ve soykırımın normalleştirilmesi anlamına gelir." dedi.

Böyle bir saldırıya İran Silahlı Kuvvetleri'nin sert karşılık vereceğini söyleyen Arakçi, "Böyle bir durumun sonuçları İran ve bölgeyle sınırlı kalmayacak, küresel enerji ve ekonomi üzerinde yıkıcı etkiler yaratacak." ifadelerini kullandı.