Antalya'da maske takmayanların ‘tam marketten alıyordum’ bahanesi cezayı önleyemedi

Polisin gerçekleştirdiği koronavirüs denetimleri sırasında maske takmayan bir vatandaşın, 'tam marketten maske almaya gidiyordum' açıklaması, ceza yemesine engel olmadı. Ekipler, 900 lira ceza yazdı.

Antalya’da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde maske takmayıp ceza yememek için ekiplere dil döken vatandaşların bahanesi, ‘Yere düştü, kirlenmişti. Tam marketten alıyordum, polise yakalandım’ oldu. Ekipler, söylenen gerekçeyi kabul etmeyip kurala uymayanlara 900 TL para cezası kesti.

Antalya’da İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nun 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma saatlerinde kısıtlamaya gitmesinin ardından polis de maske denetimlerini artırdı.

POLİS, MASKE DENETİMİNE ÇIKTI

Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kentin kalabalık ortamlarında maske denetimi yaptı. Bu kapsamda dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne yakın bölgedeki Konyaaltı Caddesi’nde polis maske denetimi gerçekleştirdi.

CEZA ÖDEMEMEK İÇİN DİL DÖKTÜLER

Ekipler, maske takmayan, elinde tutan veya çenesine indirmiş olan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Ekipler, maskesi olmayan vatandaşlara da maske vererek işlemlerini sürdürdü. Bazı vatandaşlar kesilen cezaya tepki göstermezken, bazıları ise benzer bahaneyle ceza yememek için uzun süre polise dil döktü ancak ceza yemekten kurtulamadı.

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POLİS BAHANELERE İNANMADI

Kurala uymayan iki vatandaş polis tarafından durdurulunca, maskelerinin kirli olduğunu ve uygulama noktasına yakın noktada bulunan marketi işaret edip maske almak üzere olduklarını söyledi. Polis, gerekçeleri inandırıcı bulmayıp iki kişiye 900’şer lira para cezası uyguladı.

TAM MARKETTEN MASKE ALACAKKEN POLİSE YAKALANDI

Ceza alan vatandaşlardan biri gazetecilere yaptığı açıklamada, “Elimi yüzümü yıkarken maskemi düşürdüm. Yerden alıp takmak istemedim. Yenisini marketten alacaktım tam ama uygulamaya takıldım. Yoksa sağlığım için maskesiz çıkmıyorum. Ne kadar ceza yediğimi bilmiyorum. Polisten kınama istedim” dedi.

"BEN BUNU ÖDEMEK ZORUNDA MIYIM?"

Kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren diğer vatandaş da, “Yere düştüğü için kirliydi. Markete gidip alıyordum, direkt çağırdınız ceza yazdınız. Ben bunu ödemek zorunda mıyım” diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi.

































