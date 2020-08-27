Antalya'da platonik aşık olduğu kadının ablasını bıçaklayan şahıs yakalandı

Antalya'da platonik aşık olduğu kadının ablasını bıçaklayan şahıs yakalandı

Antalya’da platonik aşık olduğu kadının ablasını 3 yerinden bıçaklayan şüpheli saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya’da iki gün önce Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki güzellik merkezine otomobiliyle gelen Süleyman T., balkonda oturan platonik aşık olduğu Şennur N.'nin ablası Şenay N.'yi boyun ve karın bölgesinden bıçaklamıştı.

İlişkilerine ablasının izin vermediğini ileri sürerek saldıran Süleyman T., kendisini engellemeye çalışan Şennur N.'yi de bıçakla tehdit etmişti.

Şüpheli, olayın ardından otomobiliyle kaçmış, yaralı kadın ise otomobille yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Süleyman T.'yi yakalamak için bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi.

Ekipler, Süleyman T.'yi gece yarısı saklandığı yerde yakaladı. Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.