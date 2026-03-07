Antalya'da polisi görünce panikleyip motosikletini bahçeye atan sürücü, ceza yemekten kurtulamadı

Türkiye genelinde, trafik denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda Antalya'da, emniyet ekipleri başarılı bir çalışmaya imza attı

OLAY YERİNE EMNİYET EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı Şahin ekibini görünce panikleyen şahıs, motosikletini 2 metre yüksekten nar bahçesine attı.

Şahsın motosikleti bahçeye attığını gören şahin ekibi, yaptığı kontrolde motosikletin plakasının olmadığını görerek olay yerine trafik ekiplerini çağırdı.

46 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikletin plakasının olmadığı belirlenirken motosikleti kullanan Hasan E. İ'ye plakasız motosiklet kullanmaktan 46 bin TL para cezası uygulanırken, sürücünün aday sürücü ehliyeti de tamamen iptal edildi.

Motosiklet ise trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.