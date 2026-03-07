MHP’den 18 yaş altına dövme ve piercing yasağı teklifi

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, TBMM’ye sunduğu kanun teklifiyle 18 yaş altındaki çocuklara dövme, piercing ve kalıcı estetik uygulamalarının yasaklanmasını önerdi. Teklifte, bu işlemleri yapan kişilerin eylemlerinin “kasten yaralama” kapsamında cezalandırılması talep edildi.

Milletvekili Karakoç, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Henüz 18 yaşını doldurmamış çocuklarımız, bedenlerinde kalıcı değişiklikler oluşturacak uygulamalar konusunda sağlıklı karar verebilecek yetkinlikte değildir. Bu işlemler hem fiziksel sağlıklarını hem de psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyebilir

MESLEK SEÇİMİNE ETKİSİ VE CEZA ÖNERİSİ

Kanun teklifinde, kalıcı izlerin gençlerin ileride askerlik, emniyet veya istihbarat gibi mesleklere girişini engelleyebileceği vurgulandı. Teklif kapsamında, çocuklara bu tür işlemleri uygulayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

"ÇOCUKLARIMIZI KORUMALIYIZ"

Zuhal Karakoç, çocukların korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın bedensel ve psikolojik gelişimi bizler için her şeyden önce gelmektedir. Neslimizi ve aziz Türk milletinin istikbalini korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz.