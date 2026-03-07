Gönüllere dokunan ses: Celal Karatüre’nin hikayesi

Celal Karatüre'yi adından söz ettiren 'Kabe'de Hacılar’ ilahisi, 7'den 70'e tüm Türkiye'nin dilinde...

Geniş kitlelerin gönlünde taht kuran Celal Karatüre, küçük yaşta başladığı ilahi yolculuğu sayesinde bugün sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da tanıdığı bir isim haline geldi.

Samsun'un Canik ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi'nde doğup büyüyen Celal Karatüre, 'Kâbe'de Hacılar Hu Der Allah' ilahisi ile ünlü oldu.

Ailesi ve mahalle sakinleri, Celal Karatüre ile gurur duyduklarını söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ GURULANDIRDI BİZ DE GURURLANDIK"

Celal Karatüre'nin babası Sezgin Karatüre, oğlunun çocukluğundan beri ilahiyle iç içe olduğunu anlattı.

"Celal'in yaptığı işlerden herkes gibi babası olarak ben de gurur duyuyorum. Çocukluğundan beri elinde tef, her yerde ilahi söylüyordu. Türkiye'yi gururlandırdı, biz de gururlandık" diyen Sezgin Karatüre, oğlunun başarılarını coşkuyla ve gururla takip ettiklerini belirtti.

"OĞLUM SÖYLEDİĞİ İLAHİ İLE HERKESE ALLAH DEDİRTTİ"

Şeker ve kalp hastalıkları ile bir bacağını kaybetmiş olmasına rağmen oğlunun başarılarını görünce duygulandığını söyleyen Karatüre, "Canik Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı, Celal'i işe almıştı. Bir süre çalıştı, daha sonra işten ayrılarak İstanbul'a gitti. Bu kadar ünlü olacağını bilmiyorduk. Oğlum söylediği ilahi ile herkese ‘Allah' dedirtti. Allah herkese benim gibi hayırlı evlat nasip etsin.

"KAZANDIĞI PARA HAYIRLISIYLA GELSİN"

Televizyonlara çıkıyor, her yere çıkıyor. Meşhur oldu. Türkiye'yi gururlandırdı, biz de gururlandık. Çocuğumu görünce ağlıyorum, ‘maşallah' diyorum. Nereden, nereye geldi" dedi. Sezgin Karatüre, Celal'in kazandığı parayla ilgili olarak da, "Kazandığı para hayırlıysa bize gelsin, hayırsızsa hiç gelmesin" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN ALLAH RAZI OLSUN"

Bazı kesimlerin Celal'i eleştirmesini anlamadığını belirten baba Karatüre, "Celal'in ilahi söylemesinden neden rahatsız oluyorlar? Sadece Celal mi söylüyor, herkes söylüyor. Celal herkesten daha farklı ilahi söylüyor. Celal'in sayesinde ilahi herkesin diline yayıldı. Celal'e destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun" diye konuştu.

"ROMANLARI TÜRKİYE'YE GÜZEL TANITTI"

Mahalle sakinleri de Celal Karatüre'nin başarısını kutlayarak, "Celal ile gurur duyuyoruz. Bizim adımızı duyurdu. Romanları Türkiye'ye güzel tanıttı. Her yerde, okulda bile ilahisi çalıyor, söyleniyor. İlahisi artık içimize işledi. Zikir bilmeyen kişilerdik, zikre başladık. ‘Hav hav' diyen adam kazandı, ‘Allah' diyen kazanamazsa halimiz ne olur? Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli Bey bile Celal'i tebrik etti. Vatandaşlar da bizi desteklemeye devam etsin" şeklinde konuştular.

29 yaşındaki Celal Karatüre'nin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.