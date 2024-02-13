Antalya'da seyir halindeyken alev alan aracın motoru kül oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 21.00 sıralarında Güller Pınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi’nde, 07 HUT 20 plakalı Volkswagen marka aracın motor bölümünde seyir halindeyken yangın çıktı.
Sürücü alevleri farketti
Aracın motor bölümünden alevlerin yükseldiğini gören sürücü, sağa çektiği aracından çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri aracın sıkışan ön kaput kapağını levye yardımıyla açarak, motor kısmındaki alevlere müdahale etti.
İtfaiye ekipleri müdahale etti
Alevler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürülürken, aracın motor kısmı kullanılamaz hale geldi.
Motoru yanan aracın bulunduğu cadde polis ekipleri tarafından güvenlik sebebiyle bir süre trafiğe kapatıldıktan sonra tekrar açıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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