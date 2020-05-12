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    Antalya'da sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak

    Vali Münir Karaloğlu, "Tehdit devam ediyor. Maske takmaya ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam edelim" uyarısı yaptı.
    • DHA
    • 12.05.2020 - 15:48
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    Antalya'da sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak

    Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 4 günlük sokağa çıkma yasağına Antalya'nın dahil olmadığını açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

    İçişleri Bakanlığınca, valiliklere gönderilen genelgeyle aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 15 ilde, 16-19 Mayıs tarihleri arasında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.

    ANTALYA SOKAK YASAĞI KAPSAMINDA DEĞİL

    Büyükşehir statüsündeki Antalya, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak iller arasında yer almadı.

    Vali Karaloğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

    "Sevgili Antalyalılar, koronavirüsle mücadelede 'Kontrollü Sosyal Hayat' aşamasına geçtiğimiz Antalyamızda, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Tehdit devam ediyor. Lütfen, salgın bitinceye kadar maske takmaya ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam edelim."

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