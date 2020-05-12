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Antalya'da sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak

Antalya'da sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak

Vali Münir Karaloğlu, "Tehdit devam ediyor. Maske takmaya ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam edelim" uyarısı yaptı.