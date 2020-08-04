Antalya'da su kanalında yüzen çocuklar: Kanal temizlensin

Tehlikeye aldırış etmeden su kanalına serinlemek için giren çocuklar, su kanalının temizlenmesi için talepte bulundu.

Antalya'da hava sıcaklığı 35 dereceyi buldu.

Sıcak havalardan bunalan yetişkinler ile çocuklar, yasak olmasına rağmen serinlemek için sulama kanalına girdi.

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'ndeki sulama kanalına girenlerin, tehlikeye aldırış etmemesi dikkat çekti. Sulama kanalına giren çocuklar, sıcaklığı 15 derece, derinliği ise 3 metre olan suda uzun süre kaldı.

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"BİZ KANALIN DA TEMİZLENMESİNİ İSTİYORUZ"

Havanın sıcak, denizin ise uzak olması nedeniyle serinlemek için kanalı tercih ettiklerini söyleyen İsmail Bulca, "Tehlikeli ancak çok eğlenceli. Biz kanalın da temizlenmesini istiyoruz." dedi.

















